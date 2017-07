Oroscopo Scorpione del 18 luglio 2017

Jus soli, come un 8 settembre: incapaci di fermare le Ong, stretti fra ipocrisie e calcolo elettorale

Lo jus soli è una cosa giusta, e giustamente lo hanno ritirato. Lo jus soli spaventa la gente nel clima che si è creato per la incapacità della nostra classe politica e amministrativa. Chi nasce in Italia è italiano, parla la nostra lingua, anche i nostri dialetti. Fa impressione a Milano un nero che parla con l’accento lombardo, o a Genova, o a Roma. Probabilmente ignorano la lingua del loro Paese di origine eppure non sono italiani...