Oroscopo Scorpione del 19 luglio 2017

Oroscopo del 19 luglio 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: magnetici…

Avvertite già da oggi le belle vibrazioni dell’incontro Luna-Venere (domani): il passaggio vi dota di un forte carisma, di un magnetismo che dovrete utilizzare in tutti i settore. Non pensate solo a sedurre, a conquistare ma che è un’arma a disposizione efficace anche nel lavoro. Non per ottenere favori dai superiori ma per far passare le vostre idee o fare in modo che un cliente, ad esempio, vi paghi quanto vi deve.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]