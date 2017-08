Oroscopo Scorpione del 2 agosto 2017

Oroscopo del 2 agosto 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: il lato positivo…

Evitate di essere troppo rigidi, inflessibili e concentratevi solo sulle situazioni che presentano un lato positivo, soprattutto per quanto riguarda la vita affettiva. Venere vi invia belle e calde vibrazioni e anche se non ci sono avvenimenti notevoli, sarete immersi in un’atmosfera in cui vi lascerete andare alle emozioni…

