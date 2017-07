Oroscopo Scorpione del 2 luglio 2017

Oroscopo del 2 luglio 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: in posizione di forza ma…

Molto ricettivi all’opposizione Marte-Plutone – i due pianeti governano infatti il vostro segno – e in qualsiasi circostanza sarete in una posizione di forza. Chi avrete di fronte, capirà al volo che non avete intenzione di trattare o dar prova della minima debolezza: è come se si scontrassero con un muro. Penserete, dunque, di essere i più forti ma non è invece soltanto una sorta di rigidità? Fatevi questa domanda.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]