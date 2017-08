Oroscopo Scorpione del 20 agosto 2017

Oroscopo del 20 agosto 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: un piccolo sforzo per…

Riservati come il segno della Vergine, ma voi solo in apparenza. Oggi siete pregati di fare un piccolo sforzo così da non avere l’aria altezzosa o sprezzante… Può accadere, anche se non è quello che vorreste! E la presenza di Marte in Leone, inoltre, può indurirvi, rendervi più inflessibili del solito. Detto questo, non è escluso che siate sul punto di iniziare un nuovo lavoro e tesi come corde di violino.

