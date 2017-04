Oroscopo Scorpione del 20 aprile 2017

Oroscopo del 20 aprile 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: mettere in discussione…

Il Sole in Toro, da oggi, illumina il vostro settore degli accordi, dei contratti, i rapporti di coppia che potrebbero vedere una messa in discussione. L’opposizione di Urano inizia a farsi sentire e avete poco tempo per capire ciò che la vita vi chiede… E la congiunzione di Mercurio con Urano, fino a metà maggio, riserverà parecchie sorprese.

