Oroscopo Scorpione del 20 luglio 2017

Oroscopo del 20 luglio 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: tante energie nel lavoro…

Con l’arrivo di Marte in Leone sarete fulmini nel portare a termine, o iniziare, un lavoro. E’ il settore in cui impiegherete al meglio l’energia… Eh sì, perché in famiglia non sarà facile starvi accanto, ci sarà sempre qualcosa che vi farà innervosire. Marte è comunque un pianeta rapido e, fortunatamente, non lascerà tracce importanti…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]