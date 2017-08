Oroscopo Scorpione del 21 agosto 2017

Oroscopo del 21 agosto 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: di testa vostra ma…

Al momento, seppure ne avreste il desiderio, forse è meglio non fare tutto di testa vostra: alcuni consigli potrebbero infatti rivelarsi fondamentali. Un’opportunità potrebbe avere il pregio di mettervi al centro della scena ed essere molto emozionante ma per sfruttarla pienamente potrebbe essere necessaria una guida: per questo, parlare apertamente con le persone giuste può rivelarsi molto importante.

