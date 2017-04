Oroscopo Scorpione del 21 aprile 2017

Oroscopo del 21 aprile 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: ridere a spese degli altri…

Con Marte in Gemelli, non perderete nessuna occasione di esprimere verità che infastidiscono, soprattutto quelle che gli altri cercano di nascondere… E questo vi divertirà parecchio! Avrete voglia di ridere a spese degli altri e il vostro senso dell’umorismo non sarà tenero! E una questione di denaro potrebbe farvi arrabbiare parecchio, sarete obbligati ad agire con urgenza, ciò che proprio non vi piace fare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]