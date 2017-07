Oroscopo Scorpione del 21 luglio 2017

Oroscopo del 21 luglio 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: un piccolo compromesso…

La tentazione odierna, per il vostro segno, sarebbe quella di glissare un problema per evitare un litigio o una polemica. Ma nel lavoro, prima poi tornerebbe a galla e, dunque, non è un atteggiamento giusto. E’ indispensabile, al contrario, affrontare la situazione, anche se ciò dovesse significare scendere a un piccolo compromesso.

