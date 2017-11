Oroscopo Scorpione del 21 novembre 2017

Oroscopo del 21 novembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

in vena di risparmio…

Luna e Giove sono in armonia e voi siete in sintonia con tutti, soprattutto con gli amici, le persone care. Le conversazioni saranno molto soddisfacenti… Non solo, farete il pieno di opportunità! Ma oggi potreste essere anche in vena di risparmiare, rinunciare ad alcuni piaceri che di solito fanno parte della vostra giornata. E trovare un modo evitare spese extra può esser saggio.

