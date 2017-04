Oroscopo Scorpione del 22 aprile 2017

Oroscopo del 22 aprile 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: in vena di coccole ma…

Più romantici del solito, in vena di coccole e attenzioni ma la “povera” Venere non è in sintonia e rischiate qualche frustrazione. In questo momento, ad esempio, potreste essere soli oppure il partner avere un atteggiamento distaccato. Lo capirete perfettamente e, allora, perché insistere? Cercate, invece, di rispettare il suo momento.

