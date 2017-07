Oroscopo Scorpione del 22 luglio 2017

Oroscopo del 22 luglio 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: questione di rispetto…

Il Sole in Leone, governa il vostro successo – piccolo o grande – ma al contempo anche l’orgoglio. E con Marte nei paraggi, vi imputerete parecchio su questioni d’onore e di rispetto… Può essere che reagirete in modo esagerato se qualcuno oserà dire cose spiacevoli o si approfitti di voi, senza preoccuparsi di ciò che provate. Più in generale, attenzione ai conflitti con un superiore o un genitore.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]