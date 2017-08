Oroscopo Scorpione del 23 agosto 2017

Oroscopo del 23 agosto 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: un progetto che…

Il Sole, da oggi in Vergine, annuncia un buon periodo, avrete di che rallegrarvi… Nell’aria c’è un progetto e con l’aiuto di Giove, lo concretizzerete e andrà a buon fine. Il pianeta della fortuna, entrerà nel vostro segno e potrebbero arrivare delle belle opportunità, da cogliere al volo. In ogni caso, attenzione a eventuali problemi amministrativi o legali: in questo momento, non trascurate niente.

