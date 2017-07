Oroscopo Scorpione del 23 luglio 2017

Oroscopo del 23 luglio 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: prendere una decisione o…

La Luna Nuova in Leone, per voi, non è la più positiva dell’anno. Vi spinge a prendere una decisione o a subirne una che potrebbe contrariarvi. Si profilano dei cambiamenti, ne abbiamo già parlato, e questo Novilunio non fa che confermare quanto vi attende. Sia chiaro, non ci sono drammi epocali in vista: alcuni Scorpione, ad esempio, potrebbero diventare definitivamente indipendenti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]