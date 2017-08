Oroscopo Scorpione del 24 agosto 2017

Oroscopo del 24 agosto 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: la libertà degli altri…

Riservati, misteriosi, o indifferenti, rimane il fatto che il vostro obbiettivo, oggi sarà quello di spingere chi vi circonda a porsi delle domande, a inquietarsi, vorrete occupare tutti i loro pensieri. Sono questi, infatti, a sfuggirvi e – consciamente o meno – vorreste possedere totalmente le persone a cui volete bene, ossia il partner, i figli e a volte gli amici. Occhio a questa tendenza che non lascia libertà alle persone.

