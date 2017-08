Oroscopo Scorpione del 25 agosto 2017

Oroscopo del 25 agosto 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: nascondere i sentimenti…

Avvertite il bisogno di vivere i sentimenti, le emozioni, dietro le quinte. Nasconderli al resto del mondo e, forse, perfino alla persona amata. Ci chiediamo se, a volte, non abbiate per caso timore di esprimere apertamente ciò che provate: il fatto di parlarne farebbe scomparire la magia o, cosa per voi inaccettabile, temete di dare all’altro/a troppo potere?

