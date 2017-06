Oroscopo Scorpione del 25 giugno 2017

Oroscopo del 25 giugno 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: una bella domenica…

I passaggi sono positivi e trascorrerete sicuramente una bella domenica in cui il sogno, il viaggio, il distacco, faranno bene all’umore. Sia chiaro, non è un periodo negativo anzi, i pianeti in Cancro dopano l’ottimismo ma, come sempre, a volte si eclissa: molto realisti non vi concedete di sognare abbastanza. La capacità di sognare, pur rimanendo entro certi limiti, è una delle chiavi del benessere.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]