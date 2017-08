Oroscopo Scorpione del 26 agosto 2017

Oroscopo del 26 agosto 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: bisogno di sedurre…

Venere in Leone, accentua il bisogno di sedurre a tutto campo, di provare a voi stessi che potete conquistare chi volete. Questo bisogno di piacere si manifesterà in tutti i settori, anche nel lavoro e farete “colpo” anche sui potenziali clienti. Se, inoltre, il cuore batterà più forte per una persona, potrebbe essere più grande di voi o un/a dei vostri capi.

