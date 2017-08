Oroscopo Scorpione del 27 agosto 2017

Oroscopo del 27 agosto 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: essere comprensivi…

La Luna nel vostro segno accentua l’intuito e la capacità di captare ciò che pensano gli altri. Cercate di servirvene per aiutarli non per buttarli giù… La comprensione, infatti, potrebbe essere molto utile a una persona vicina e saprete dire ciò di cui ha bisogno per stare meglio. In questo momento avete un grande bontà d’animo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]