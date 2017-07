Oroscopo Scorpione del 27 luglio 2017

Oroscopo del 27 luglio 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: un temporale…

Sulla vostra testa c’è un temporale ma, una volta che si è scatenato non tornerà più… Evitate, dunque, di mettere subbuglio in famiglia o al lavoro. Sarete in effetti aggressivi oppure fermi, intransigenti, incapaci di accettare una vera conversazione. Invece di scatenare la guerra, fatevi un regalo e preferite la pace.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]