Oroscopo Scorpione del 29 agosto 2017

Oroscopo del 29 agosto 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: efficienti e astuti…

Chi vi circonda, avrà bisogno di voi, dei vostri consigli, della competenza: in due parole, d’aiuto. E cade a fagiolo, poché voi stessi avete bisogno di rendervi utili! Grazie al Sole e Mercurio, in questo momento siete molto efficienti, molto abili e astuti. E va da sé che sarete parecchio soddisfatti dei risultati che otterrete.

