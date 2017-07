Oroscopo Scorpione del 29 luglio 2017

Oroscopo del 29 luglio 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: realizzare qualcosa alla velocità della luce…

La congiunzione Sole-Marte in Leone vi lancia una sfida: realizzare qualcosa, nel lavoro o in un altro settore, alla velocità della luce! Può essere entro il fine settimana e potreste agitarvi per la mancanza di tempo: avanti tutta, ce la farete. Infine, attenzione alla guida: meglio arriva in ritardo ma sani e salvi. Prudenza.

