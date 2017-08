Oroscopo Scorpione del 3 agosto 2017

Oroscopo del 3 agosto 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: stemperare i conflitti…

I rapporti con il partner, o i genitori, in questo momento non sono sereni ma che dipenda da voi o dagli altri, cercare di stemperare i conflitti. Solitamente vi stimolano, è nel conflitto che vi sentite utili e mostrate ciò che siete capaci di fare per negoziare e pacificare la situazione. Ma a volte vi succede di gettare olio sul fuoco, tanto per vedere cosa potrebbe accadere.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]