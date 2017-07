Oroscopo Scorpione del 3 luglio 2017

Oroscopo del 3 luglio 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: istinto diabolico…

La Luna nel vostro segno vi regala un istinto diabolico, gli altri non avranno segreti e se mentiranno li stanerete in un nanosecondo, farete pagare cara qualsiasi bugia o falsità. Proprio quelle tipiche situazioni in cui vedete rosso e in cui, a volte, non vi controllate. E invece oggi dovreste: l’intuito è particolamente accentuato ma può portarvi a errori di giudizio poiché basato sulle paure e i desideri e non sulla realtà.

