Oroscopo Scorpione del 30 agosto 2017

Oroscopo del 30 agosto 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: riflettete prima di…

Preoccupati per una questione di denaro: una somma che vi è dovuta ma ancora manca all’appello o che invece avete ma non ricordate il motivo… Più in generale, oggi è consigliabile essere molto attenti sul piano finanze, riflettete prima di spendere o investire: seguire l’intuito con l’odierna Luna in Sagittario, non è vantaggioso.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]