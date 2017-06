Oroscopo Scorpione del 30 giugno 2017

Oroscopo del 30 giugno 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: alla conquista di…

Nel lavoro, oggi non siete fulmini ma quando si tratterà di conquistare una persona, impegnerete tutte le energie. E funzionerà… Venere in Toro vi rende particolarmente affascinanti e sarà difficile resistervi. Detto questo, non è escluso che abbiate intenzione di “affascinare” un cliente e in questo caso, non sarete secondi a nessuno.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]