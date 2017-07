Oroscopo Scorpione del 30 luglio 2017

Oroscopo del 30 luglio 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: ancora agitati ma…

Venere, da domani in Cancro, vi salverà dall’attuale situazione astrale agitata e vi permetterà di respirare. Il relax sarà in primo piano, insieme a una piacevole presa di distanza. Ma oggi, la Luna è nel vostro segno e attiva ancora la congiunzione Sole-Marte in Leone che scatena forti arrabbiature. Per fortuna, avrete modo di parlarne con una persona che vi offrirà la massima comprensione…

