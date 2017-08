Oroscopo Scorpione del 31 agosto 2017

Oroscopo del 31 agosto 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: ironici…

In sintonia con voi stessi, le persone che vi circondano, in particolare con le loro idee. Il che è un fatto raro, poiché spesso vi piace contestare tutto ciò che vi si dice… E’ un automatismo di cui, forse, non siete coscienti e che proprio per questo non controllate. E oggi, potreste essere particolarmente ironici, sarcastici: far ridere alcuni e sconcertare altri; in questo secondo caso, non stupitevi se qualcuno prende il fugone.

