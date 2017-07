Oroscopo Scorpione del 31 luglio 2017

Oroscopo del 31 luglio 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: esprimete i sentimenti…

Venere in Cancro al vostro segno promette momenti esaltanti: vi sentirete accettati, e non è sempre così, e avrete più fiducia in voi stessi (anche questo non è frequente). Approfittate di questo romantico transito per esprimere i vostri sentimenti! Se siete soli, potreste incontrare una persona di nazionalità diversa dalla vostra.

