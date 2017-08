Oroscopo Scorpione del 5 agosto 2017

Oroscopo del 5 agosto 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: un battibecco…

Ma quante energie! Oggi le investite a fondo e con passione nel lavoro, in un hobby o nello sport. Se non siete in vacanza, il lavoro prenderà tutte le vostre energie, sarete concentrati esclusivamente sui vostri impegni. In ogni caso, Marte in Leone è litigioso e non è escluso che abbiate un battibecco con il boss o un superiore. Ma sarà un fatto passeggero.

