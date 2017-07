Oroscopo Scorpione del 5 luglio 2017

Oroscopo del 5 luglio 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: temporali estivi…

Venere entra in Gemelli ed è meglio avere un approccio rigoroso con il denaro: evitate di giocare, anche se si tratta di un semplice gratta e vinci. Non è aria di vincite… E’ un transito veloce – fino al 1 agosto – e se solitamente avete fortuna al gioco, tornerà dunque molto preso. In amore, a causa della gelosia – vostra o del partner – potrebbe esserci qualche temporale (ma come quelli estivi, passeggeri).

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]