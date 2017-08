Oroscopo Scorpione del 6 agosto 2017

Oroscopo del 6 agosto 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: irritabili…

Scorbutici, irritabili e con poca sicurezza in voi stessi ma non lo vorrete mostrare… Tenderete, infatti, a tenervi alla larga dagli altri. E farete bene: per un nulla, se pensate si rivolgano a voi in modo sbagliato o che vi manchino di di rispetto, potreste diventare aggressivi. Prima decade: voi, al contrario, oggi siete affascinanti, tutto vi sembra piacevole e qualcuno potrebbe conquistarvi.

