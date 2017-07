Oroscopo Scorpione del 6 luglio 2017

Oroscopo del 6 luglio 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: allontanarvi da tutto…

In vista c’è un incontro o una conversazione entrambi importanti: è l’effetto di Mercurio in Leone e dovrete affrontarli con la massima tranquillità. In questo periodo, potreste anche provare il desiderio di allontanarvi da tutto, godere di una pausa tranquilla: non sbagliate, poiché potreste esplorare delle idee che risulteranno vincenti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]