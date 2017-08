Oroscopo Scorpione del 7 agosto 2017

Oroscopo del 7 agosto 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: cambiare musica…

A volte avete la tendenza a giudicarvi duramente, a colpevolizzarvi e punirvi: il plenilunio in Acquario mette in luce questo atteggiamento e vi invita a cambiare musica. Al contrario dell’Ariete, altro segno marziano, lo Scorpione è capace di fare un’autoanalisi e correggere i propri errori. Approfittatene per cercare di capire cosa vi spinge a farvi del male e, a volte, darne la colpa agli altri anche se non c’entrano niente.

