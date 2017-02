Oroscopo Ariete del 8 febbraio 2017

Oroscopo del 8 febbraio 2017 per i nati sotto il segno dell’Ariete: amore e denaro…

Il buon aspetto tra Mercurio in Acquario e Venere nel vostro segno, non può che favorirvi: amore o denaro, tutto vi riesce… Dipende dal tema di nascita, certo, ma se non avete dissonanze è chiaro che il periodo è molto favorevole sia nei settori governati da Venere (amore e denaro) che in quelli di Mercurio (incontri, contatti, scambi).

