Oroscopo Scorpione del 8 luglio 2017

Oroscopo del 8 luglio 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: bisogno di silenzio…

Nel fine settimana, sarete avari di parole e non perché non abbiate nulla da dire: semplicemente, il silenzio vi farà sentire bene. In ogni caso, se vi fanno una domanda o c’è chi ha bisogno di un consiglio, siate disponibili, non interrompete la comunicazione; cosa che che vi capìta di fare quando siete irritati.

