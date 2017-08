Oroscopo Scorpione del 9 agosto 2017

Oroscopo del 9 agosto 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: in sintonia con…

E’ un bel mercoledì in cui siete in sintonia con voi stessi. Nel periodo con il Sole in Leone a volte capita che non vi amiate abbastanza: vi giudicate duramente, vi rimproverate anche se solo interiormente. Salvo chi si sbarazza del problema proiettandolo su chi vi circonda, ossia accusandoli di non volervi bene quanto dovrebbero.

