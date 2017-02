Oroscopo Scorpione del 9 febbraio 2017

Oroscopo del 9 febbraio 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: meglio non mischiarvi…

Discrezione in qualsiasi circostanza: è quanto vi direte e avete ragione a non mischiarvi in conflitti che non vi riguardano. Potreste essere tentati, a parecchi Scorpioni piacciono questo tipo di situazioni in cui potete fare i negoziatori, sistemare le cose, trovare le soluzioni. Ma alcune litigate è meglio ignorarle: mischiarvi creerebbe un danno anche a voi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com