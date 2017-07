Oroscopo Scorpione del 9 luglio 2017

Oroscopo del 9 luglio 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: un viaggio interiore…

La Luna Piena in Capricorno vi invita a viaggiare ma interiormente, la cosa che vi piace di più… La natura umana vi affascina e vi ponete tante domande. Osservate gli altri, pensate di prevedere cosa pensano e spesso non sbagliate. E ciò vi rende buoni psicologi, ricercatori, investigatori. Detto questo, è possibile – anche dato il periodo – che partiate per un viaggio.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]