Oroscopo Scorpione del 9 settembre 2017

Oroscopo del 9 settembre 2017 per i nati sotto il segno dello Scorpione: imparate ad accettarvi…

In pace con gli altri e soprattutto con voi stessi, che è la cosa più importante. Spesso, infatti, lo Scorpione è in guerra con se stesso ed è spossante. A volte non si accetta per ciò che è o ha un ideale impossibile da raggiungere. Tra un mese, Giove entrerà nel vostro segno: potreste approfittarne per mollare la presa nei confronti di questo ideale inaccesibile. Ma prima, dovete prenderne coscienza…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]