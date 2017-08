Oroscopo Toro del 1 settembre 2017

Oroscopo del 1 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

mettete da parte l’orgoglio…

La mancanza di comunicazione con una persona cara, potrebbe rattristarvi. Allora, mettete da parte l’orgoglio e fate il primo passo. Il vostro segno, spesso si chiude in un dignitoso silenzio e aspetta che ad accendere il calumet della pace sia l’altro/a. Per oggi, fate un piccolo sforzo: riannoderete il legame a cui tanto tenete.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]