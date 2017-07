Oroscopo Toro del 10 luglio 2017

Oroscopo del 10 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Toro: un cambiamento inatteso e…

Potreste trovarvi di fronte a un cambiamento inatteso e, come ogni Toro che si rispetti, non è proprio la cosa che vi piace di più, anzi fuggite dai cambiamenti a gambe levate… Quando, infatti, avete trovato un equilibrio che vi piace, vorreste che durasse a vita. Ma sapete bene, anche se fingete d’ignorarlo, che nulla in questo mondo dura in eterno.

