Oroscopo Toro del 11 febbraio 2017

Oroscopo del 11 febbraio 2017 per i nati sotto il segno del Toro: atteggiamenti sbagliati…

Pugno di ferro in guanto di velluto ma non è sempre positivo nella vita di coppia o con i figli. Prendetene coscienza: il Plenilunio vi obbliga a riflettere su commportamenti che avete avuto abitualmente e che, probabilmente, non vi hanno giovato. Nonostante questo, sembra che non abbiate cambiato una virgola… E se iniziaste a farlo?

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com