Oroscopo Toro del 11 luglio 2017

Oroscopo del 11 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Toro: molto concentrati ma…

Nel lavoro o in un compito che vi è stato assegnato, vi impegnerete a fondo escludendo tutto il resto: vi è impossibile fare due cose nello stesso tempo. La vostra capacità di concentrazione è nota e quando non volete essere distratti, intorno a voi alzate un muro. Non vi si può nemmeno parlare… Ma, oggi, attenzione: qualcuno potrebbe prenderla male e dirvene quattro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]