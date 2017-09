Oroscopo Toro del 11 settembre 2017

Oroscopo del 11 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

una strategia per…

Farete in modo di mettervi al riparo da qualsiasi battibecco o lite. E anche se qualcuno, davanti a voi, dovesse litigare direte ciò che pensate senza girarci intorno e senza discutere! Ma oggi avete la possibilità di mettere in atto una strategia per conquistare qualcosa o qualcuno: forse più nel lavoro che nella vita privata.

