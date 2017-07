Oroscopo Toro del 12 luglio 2017

Oroscopo del 12 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Toro: viaggetti in vista…

Anche se non partite per le vacanze, in vista ci sono dei viaggetti, delle gite, che vi piaceranno molto, sarete sicuramente in ottima compagnia. Potreste anche rimanere coinvolti in un’escursione ma, in questo caso, sarete costretti a fare uno sforzo: non si tratterebbe di una semplice passeggiata…

