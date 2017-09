Oroscopo Toro del 12 settembre 2017

Oroscopo del 12 settembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

un approccio più aperto…

Avreste molte cose da dire su una questione personale, ma a fare la differenza sarà il modo in cui parlerete. Con Mercurio e Marte congiunti, rischiate di tenere parecchie cose per voi, non “sputare il rospo”… E non va bene: un approccio più aperto potrebbe aprire la strada a importanti chiarimenti. Per cui, muovetevi di conseguenza.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]