Oroscopo Toro del 13 luglio 2017

Oroscopo del 13 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

la musica cambia…

Come ieri, vi chiederanno ancora una mano, vorranno approfittare della vostra gentilezza ma da domani, abbasserete “la serranda”… O, in ogni caso, ne avrete abbastanza e deciderete di non farvi impietosire. Nel periodo Cancro, come questo, se è vero che siete più convincenti è anche vero che vi lasciate convincere più facilmente. La musica cambia!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]