Oroscopo Toro del 13 luglio 2017

Oroscopo del 13 luglio 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

molto disponibili ma…

Molto disponibili, oggi vi si potrà chiedere tutto – salvo l’impossibile, ovviamente – e sarete pronti a dare. Sperando che il mondo circostante non ne approfitti e non vi chieda più di quanto dovrebbe. Sarete disponibili, certo, ma non oltre un certo limite ma è pur vero che talvolta, secondo voi, gli altri non sanno proprio dove stanno i limiti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]